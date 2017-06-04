أطلقت "بلاك بيري" هاتفها الجديد KEYone بنموذجين يتمتعان بشاشة لمسية ولوحة مفاتيح "كويرتي" بسعر يصل إلى 5499 دولارا.

وتقول شركة TCL Communication بحسب وسائل إعلام، وهي المالك للعلامة التجارية "بلاك بيري"، إن الهاتف يتمتع بعمر بطارية أطول وملمس ناعم وإطار من الألمنيوم وهيكل مقاوم للخدوش، وشاشة قياس 4.5 إنش، وكاميرا خلفية قياسها 12 ميغابكسل، وأخرى أمامية 8 ميغابكسل.

ويمكن برمجة لوحة المفاتيح لتحميل 52 إختصارا قابلا للتخصيص، مثل الضغط على حرف "I" لفتح البريد الوارد (inbox)، أو الحرف "M" للوصول إلى الخرائط (maps).

ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد 7.1" ومعالج كوالكوم سناب دراغون 625، وزُود ببرنامجDTEK، الذي يراقب ويحمي الهاتف على الدوام، من خلال توفير تنبيهات في حال تم الكشف عن خرق للخصوصية.

وأطلقت "TCL Communication"، وهي شركة تصنيع الهواتف الذكية في الصين، هاتفKEYone، بموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية الموقعة مع "بلاك بيري"، وكان قد كشف عن الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال، خلال شهر شباط الماضي في برشلونة.