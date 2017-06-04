"فيسبوك" تختبر أداة لتنظيم الدورات التعليمية ضمن المجموعات علوم وتكنولوجيا شارك

تختبر "فيسبوك" ميزة تتيح لأصحاب المجموعات انشاء دورات تعليمية بحسب صور مسرية.

وبحسب موقع The Next Web الذي حصل على صور حصرية للميّزة الجديدة، فإن الأداة قيد الإختبار بنطاق ضيق داخل المجموعات التعليمية بشكل أساسي، وتتيح لمدير المجموعة إنشاء الدورة وإضافة الوحدات التعليمية إليها. وبإمكان أعضاء المجموعة الالتحاق بالدورة والاطلاع على الدروس، مع وجود أداة لتتبع مستوى التقدم، مايجعل الإداة الجديدة قادرة على إنشاء دورات كاملة وبشكل احترافي . وللميزة أدوات تتيح تحكماً كاملًا بالدورة، بينما لاتوضح الصور إن كانت هناك طرق للاستفادة مادياً من تلك الدورات، وقد يكون ذلك متاحاً عند إطلاق الميزة للعموم.

2017-06-04 02:48:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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