أطلق "فيسبوك" تطبيقاً جديداً للتراسل الفوري والدردشة باسم "تالك" يستهدف به المراهقين فوق 13 عاماً.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التطبيق الجديد منافس صريح لـ "سناب شات" ويقطع الطريق عليه بعد اكتشاف "فيسبوك" أن كثيراً من المراهقين يلجؤون إلى "سناب شات" لعدم بلوغهم السن القانوني الذي يسمح لهم الولوج إلى "فيسبوك".



ويتيح "تالك" للآباء بمراقبة أبنائهم ومعرفة الأشخاص الذين يتواصلون معهم، وهنا وجد مراقبون أن هذه الفكرة التي قد تردع بعض الأطفال من استخدام التطبيق، لكنه قد يحفز الآباء لتغيير رأيهم بمنع أطفالهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.