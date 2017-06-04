كشف مبتكر نظام تشغيل "آندرويد" ومؤسس شركة Essential، عن نظام تشغيل جديد باسمAmbient OS مفتوح المصدر.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن النظام الجديد سيأتي لمعالجة بعض المشاكل الموجودة في سوق الأجهزة الذكية، دون تقديم تفاصيل واضحة، حيث قال مبتكر النظام إن "النظام الجديد سيعالج واحدة من أهم مشاكل نظام أندرويد المتمثلة في وصول التحديثات لمستخدميه".

وأكد مبتكر النظام آندي روبن، أن النظام الجديد يقوم بتشغيل مساعد الشركة المنزلي الجديد "هوم"، ويضم مساعد رقمي سيصل إلى هواتف Essential PH-1 أيضًا.

النظام الجديد غير قادر على تشغيل الهواتف الذكية بعد، لكن الشركة تعمل على تطوير نظامAmbient OS ليكون قادرًا فيما بعد لتشغيل هواتف الشركة الذكية.