لائحة بأسعار الخضار والفواكه.. سعر البندورة والبطاطا يعاود ارتفاعه الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار الأصناف ثباتا, باستثناء البندورة والبطاطا التي عاودت اسعارهما بالارتفاع, مقابل انخفاض اسعار الباذنجان والكوسا, مقارنة بالنشرة السابقة.. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة. وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفت اواخر الشهر الماضي ان أسعار بعض أصناف الخضراوات انخفضت خلال الأسبوعين لـ50%, لاسيما البندورة والبطاطا. وانخفضت اسعار بعض اصناف الخضار في اسواق دمشق, لاسيما البندورة والبطاطا, بعد ما كانت اسعارهما تصل مابين 500 - 600 ليرة, لكن الاسعار بالمجمل تعد غير ثابتة حسب المنطقة ومزاجية البائع. سيريانيوز

2017-06-04 15:02:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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