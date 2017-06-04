واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية في ريف حلب الشرقي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة السيطرة على عدة قرى من بينها بلدة مسكنة الاستراتيجية.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه, قوله ان "الجيش اعاد الأمن والاستقرار إلى ناحية مسكنة الاستراتيجية وعدد من البلدات والمصالح المهمة واستعادة السيطرة على مولدات الكهرباء الخاصة بمحطة ضخ مياه الخفسة"

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وجاء ذلك عقب يومين على استعادة الجيش النظامي 34 قرية جديدة في محيط مسكنة, اخر معقل لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), كما قطع خط إمدادها عن الرقة.

ووسع الجيش النظامي مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي مؤخرا، حيث سيطر على تلال استراتيجية وعدة قرى وبلدات اهمها الباب ودير حافر و الخفسة ومطار الجراح العسكري, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.