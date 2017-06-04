استعاد الجيش النظامي, يوم السبت, السيطرة على 1400 كم2 من أراضي البادية خلال 24 , بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وقال مصدر عسكري, في تصريح لوكالة (سانا), ان “وحدات الجيش بالتعاون مع الحلفاء تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من استعادة السيطرة على مساحة 1400 كم مربع من البادية السورية بعد قتل وجرح العديد من مسلحي (داعش) وتدمير أسلحتهم وعتادهم”.

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وشنت فصائل معارضة, يوم الأربعاء, هجوماَ على مواقع للجيش النظامي في البادية السورية, حيث استهدف مواقع النظامي قرب حاجز ظاظا والسبع بيار في المنطقة, وسط اشتباكات.

ودارت منذ ايام معارك على محاور في محيط منطقة السبع بيار ومحيط منطقة ظاظا في البادية, رافقها قصف للطائرات الحربية على محاور القتال.