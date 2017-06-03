أكد نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، يوم السبت، أن جولة جديدة من مباحثات أستانا حول سوريا ستعقد يومي 12 و13 حزيران الجاري, مشيرا الى أن المعارضة السورية المسلحة مدعوة للمشاركة في الاجتماع.











وكان السفير السوري لدى موسكو رياض حداد, قال في وقت سابق اليوم, أن الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا حول سوريا ستعقد يومي 12 و 13 حزيران الجاري.



وعقدت 4 جولات من مفاوضات أستانا حول سوريا, آخرها في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .







وتأتي مفاوضات استانا المقبلة بالتزامن مع الحديث عن إمكانية عقد الجولة القادمة من العملية التفاوضية في جنيف في حزيران الجاري, دون اعطاء موعد محدد.







سيريانيوز