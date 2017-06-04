ريال مدريد يحطم الدفاعات الإيطالية برباعية ويتوج بلقب دوري الابطال للمرة الثانية عشرة اخبار الرياضة شارك

توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية عشرة في تاريخه بعد تغلبه 4-1 على يوفنتوس الإيطالي السيت في المباراة النهائية.

وافتتح التسجيل لريال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو (20)، ثم عادل الكرواتي ماريو مانزوكيتش بتسديدة خلفية رائعة (27).



وعزز لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو النتيجة لريال في الشوط الثاني بتسديدة بعيدة (61)، قبل أن يضيف رونالدو هدفه الثاني (64)، ويختتم البديل ماركو أسنسيو التسجيل في الدقيقة الأخيرة (90).



وأكمل يوفنتوس الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه البديل الكولومبي خوان كوادرادو (84).



وهو اللقب الثاني عشر لريال، والثالث منذ عام 2014، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند لقبي 1985 و1996.



من جهة يوفنتوس، لا يزال نحس المباريات النهائية ملازماً له، فخسر للمرة السابعة بعد أعوام 1973 و1983 و1997 و1998 و2003 و2015، ليكتفي بلقبي 1985 و1996. سيريانيوز 2017-06-04 00:20:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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