تقدم منتخب سورية للرجال بكرة القدم ثلاثة مراكز في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليحتل المركز الـ 77 عالميا والثامن آسيويا.

ويعد هذا المركز الأفضل لمنتخب سورية منذ بدء العمل بالتصنيف الشهري في شهر آب عام 1993 ووقتها احتل المرتبة 78 عالميا.



وبإمكان منتخبنا تحسين تصنيفه أكثر حيث تنتظره مباراة ودية مع نظيره الياباني الأربعاء القادم ضمن أيام الفيفا إضافة إلى مباراة الصين في الثالث عشر من الشهر الجاري في الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا 2018.



واحتلت منتخبات إيران وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا والسعودية وأوزبكستان والإمارات المراكز الـ 30 و43 و45 و48 و53 و62 و75 عالميا والمراكز السبعة الأولى آسيويا بالترتيب ذاته.



عالمياً، لم تطرأ تغييرات تذكر على التصنيف حيث حافظت منتخبات البرازيل والأرجنتين وألمانيا وتشيلي وكولومبيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وسويسرا

وإسبانيا على المراكز العشرة الأولى بينما نجحت بولندا لأول مرة في تاريخها بدخول قائمة العشرة الكبار بتقاسمها المركز العاشر مع المنتخب الإسباني.