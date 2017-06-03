تعادل منتخب سورية لكرة القدم مع نظيره العماني بهدف لمثله في المباراة الودية التي جمعتهما في مسقط ضمن استعداداتهما للاستحقاقات القادمة.

تقدم المنتخب العماني بهدف خالد الهاجري في الدقيقة السادسة والخمسين وعادل لمنتخبنا مارديك مردكيان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.



وشكل اللقاء محطة مهمة لمدربي المنتخبين لإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين بهدف الوقوف على جهوزيتهم البدنية والفنية قبل خوض مباراتيهما الرسميتين في الثالث عشر من الشهر الجاري حيث يواجه منتخبنا نظيره الصيني ضمن الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 بينما يلتقي المنتخب العماني نظيره الفلسطيني في تصفيات كأس آسيا في الإمارات 2019 .



وتنتظر منتخبنا مباراة ودية أخرى مع نظيره الياباني الأربعاء القادم قبل خوض لقاء الصين الرسمي في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم حيث يحتل منتخبنا المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط بينما يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة ب 17 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية ب13 نقطة ثم أوزبكستان ب12 نقطة ويأتي منتخب الصين خامسا بخمس نقاط ثم منتخب قطر في المركز الاخير بأربع نقاط.