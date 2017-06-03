أعلنت رئاسة مجلس الوزراء يوم السبت، قبول طلبات المهندسين الذين تخرجوا خلال السنوات السابقة ومعدلات تخرجهم بتقدير مقبول “أقل من 60 %" وغير المفرزين حتى الآن من أجل النظر بتعيينهم.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزارة أن على الراغبين في التعيين تقديم طلباتهم في مبنى رئاسة مجلس الوزراء خلال 60 يوما اعتبارا من يوم 4 حزيران الجاري ولغاية 3 آب المقبل بهدف دراسة طلباتهم ليتم لحظهم في الفرز القادم.

ويمكن للراغبين بالتقدم اصطحاب صورة مصدقة عن مصدقة التخرج وصورة عن البطاقة الشخصية.

وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أنها اتخذت هذا القرار في اطار حشد الطاقات لاستفادة الجهات العامة من الكوادر البشرية في مرحلة إعادة الإعمار

يذكر أن مجلس الوزراء وافق نهاية العام الماضي على فرز المهندسين خريجي الدورات الفصلية الأولى والثانية والتكميلية لعام 2014-2015 والذين بلغ عددهم 4949 مهندسا.