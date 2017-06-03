سقط 43 مدنياَ وأصيب اخرين بجروح, ليلة الجمعة, جراء قصف شنه طيران التحالف, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على مدينة الرقة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة قولها ان "طائرات التحالف قصفت بناء الجميلي في مدينة الرقة ما تسبب بمقتل أكثر من 43 مدنيا أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة آخرين بجروح ووقوع دمار في المبنى المؤلف من 6 طوابق".

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وشن طيران التحالف ضد تنظيم "داعش", الشهر الماضي, سلسلة غارات على مناطق بالرقة ودير الزور, مما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الجيش الأمريكي إن 484 مدنيا على الأقل قتلوا على الأرجح في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعتبر في وقت سابق، ان سقوط ضحايا من المدنيين أمر واقع في الحرب ضد الجهاديين بسوريا والعراق.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.