أعلنت وحدات "حماية الشعب" الكردية السورية, يوم السبت, ان الهجوم على مدينة الرقة لاستعادتها من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) سيبدأ خلال ايام قليلة, وذلك بعد الوصول لمشارفها.

وقال المتحدث باسم الوحدات نوري محمود, بحسب وكالة (رويترز), ان "القوات وصلت إلى مشارف المدينة والعملية الكبرى سوف تبدأ خلال ..الأيام القليلة القادمة".

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وجاء ذلك عقب يوم على تمكن قوات "سوريا الديمقراطية" من استعادة السيطرة على بلدة المنصورة اكبر بلدة بريف الرقة الغربي, من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في إطار المرحلة الرابعة من عمليات "غضب الفرات", متوقعة دخول الرقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع, وذلك بالتزامن مع تسلم القوات دفعة رابعة من الاسلحة من واشنطن.

وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات.

ولم يعلن التحالف الدولي أي إطار زمني للهجوم النهائي على مدينة الرقة, وسط خلاف بين القوات الاجانب حول موضوع الرقة, حيث قررت واشنطن دعم الاكراد في العملية, في حين تعارض تركيا هذا الامر, في وقت ارسلت موسكو طائرات ومروحيات ووحدات من قوات العمليات الخاصة إلى الرقة للقضاء على (داعش).