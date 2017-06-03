وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات النظامية إلى مدينة درعا, استعداداً لتنفيذ عملية عسكرية, لاستعادة السيطرة على الأجزاء الجنوبية من المدينة والتي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن النظام السورى دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الضخمة إلى مدينة درعا تتضمن أسلحة متطورة .

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وأضافت ان الرتل العسكرى مؤلف من دبابات، وسيارات مزودة براجمات صواريخ ومدافع ميدانية، إضافة إلى حافلات تقل عناصر مسلحة، دخلت مدينة درعا عن طريق الأوتوستراد الدولى الواصل بين درعا المحافظة والعاصمة دمشق.

واشارت المصادر الى ان الجيش النظامي استهدف احياء درعا الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بعشرات الصواريخ, في وقت استهدفت المعارضة مواقع النظامي في المدينة براجمات الصواريخ

وتتألف مدينة درعا من منطقتين هى "درعا البلد" التى تسيطر عليها المعارضة و"درعا المحطة" ويسيطر عليها النظام ويفصل بينهما واد.

يشار الى أن أجزاء من محافظة درعا تعد مشمولة باتفاق "خفض التصعيد" في سوريا, الذي تم التوصل إليه خلال اجتناع استانا الاخير في ايار الماضي.