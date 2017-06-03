أعلن السفير السوري لدى موسكو رياض حداد, يوم السبت, أن الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا حول سوريا ستعقد يومي 12 و 13 حزيران الجاري.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن حداد قوله ان "سوريا تلقت دعوة للمشاركة في محادثات آستانا التي ستجري في 12 و13 من الشهر الجاري".

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وجاء ذلك عقب يوم على دعوة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى عقد اجتماع جديد حول سوريا في إطار مفاوضات أستانا في منتصف حزيران الحالي.

وعقدت 4 جولات من مفاوضات أستانا حول سوريا, آخرها في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

وتأتي مفاوضات استانا المقبلة بالتزامن مع الحديث عن إمكانية عقد الجولة القادمة من العملية التفاوضية في جنيف في حزيران الجاري, دون اعطاء موعد محدد.