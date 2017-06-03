اصيب عشرات الاشخاص بجروح, فجر السبت، جراء انفجار في مركز تجاري بمدينة شيراز الإيرانية.

وقال مسؤول منظمة الاسعاف الايرانية بير حسين كوليوند , في تصريح لوكالة (فارس) ان" 37 شخصا اصيبوا اثر انفجار وقع في سوق مركزي "هايبر ماركت" في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد".

من جهته, أفاد رئيس مركز الطوارىء في محافظة فارس محمد رضا عالي منش، بحسب وكالتي (ارنا) و (تسنيم), أن "عدد المصابين النهائي بلغ 35 شخصاً"، مضيفاً أن "10 سيارات اسعاف توجهت الي مكان الحادث".

وادت قوة الانفجار الى انهيار جدران المركز التجاري مما أدى الى الحاق الاضرار بالمحال والمنازل المجاورة.

ولم تحدد طبيعة الانفجار, كما لم يعرف حتى الان أسبابه, لكن الجهات المعنية تعكف على دراسة ملابسات الحادثة.

يذكر أن 21 شخصاً لقوا حتفهم واصيب 69 آخرين مطلع أيار الماضي, جراء حدوث انفجار بمنجم للفحم في شمال إيران.