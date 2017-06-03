شهدت أسعار بعض انواع الخضار انخفاضا ملحوظا مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان, في وقت حققت أسعار الفواكه ارتفاعا , حيث وصلت أسعار بعض الأصناف مابين بين 600 لـ 1000 ليرة.

ورصدت صحيفة (الثورة) اسعار انواع الخضار في احد اسواق دمشق, حيث سجلت مادة البندورة انخفاضا وصل إلى 150 ليرة لليكلو الواحد والأمر كذلك بالنسبة لمادة البطاطا التي وصل سعر الكيلو منها إلى 250 ليرة .

ووصل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء إلى 600 ليرة في حين تراوح سعر كيلو الفول الأخضر مابين 150 إلى 200 ليرة ، أما سعر كيلو الباذنجان الأسود فوصل إلى 400ليرة والكوسا مابين 400 إلى 500 ليرة وكيلو الفليلفة بـ400 ليرة.

في حين سجل كيلو الليمون الحامض 300 ليرة ، بالمقابل وصل سعر كيلو الثوم إلى 200 ليرة وكيلو البصل بـ 350 ليرة وكيلو الزهرة 400ليرة ,بينما يباع كيلو الخيار البلدي مابين 150 إلى 200 ليرة .‏

وبالنسبة للفاكهة , شهدت الاسعار ارتفاعا مع نهاية الأسبوع الأول من رمضان, فقد ارتفع سعر كيلو الموز ليصل إلى 1000ليرة و كيلو الجانرك بـ400 ليرة بينما تراوح سعر كيلو الفريز ما بين 400 إلى 600 ليرة.

ووصل سعر كيلو التفاح إلى 300 ليرة في حين حافظ البرتقال على سعره مابين 150 إلى 250 حسب النوع والجزر بـ300 ليرة ، وكيلو المشمش تراوح مابين 400 إلى 600 ليرة والخوخ الأحمر عند 600 ليرة للكيلو الواحد وكيلو التوت الشامي بـ600 ليرة .‏

كانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفت اواخر الشهر الماضي أسعار بعض أصناف الخضراوات انخفضت خلال الأسبوعين لـ50%, لاسيما البندورة والبطاطا.

وانخفضت اسعار بعض اصناف الخضار في اسواق دمشق, لاسيما البندورة والبطاطا, بعد ما كانت اسعارهما تصل مابين 500 - 600 ليرة, لكن الاسعار بالمجمل تعد غير ثابتة حسب المنطقة ومزاجية البائع.

وفيما يتعلق بأسعار الفروج ، فقد قفز سعر كيلو الشرحات إلى 2000 ليرة، بينما سعر كيلو الجوانح بـ1300 ليرة ،ووصل سعر كيلو الدبوس إلى 1400 ليرة وكيلو السودة بـ1800 ليرة ،في حين يباع الفروج الحي مابين 1100 إلى 1200 ليرة والمنظف منه يتراوح مابين 2000إلى 2100 للكيلو الواحد .‏

وبالنسبة لسعر كيلو لحم العجل فقد سجل 4500 ليرة ولحم الغنم مابين 6000 إلى 6500 ليرة للكيلو الواحد .‏

وكانت وزارة التجارة الداخلية اعلنت منذ ايام عن ارتفاع سعر الفروج بنسبة 20%, بسبب تحول الاستهلاك من مادة اللحوم الحمراء نحو الفروج, بسبب ارتفاع اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية وخاصة لحوم الخروف"، مبينة انسعر هذه اللحوم سجل نحو 6 آلاف ليرة للهبرة.".

واصدر وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي تعليمات وتعاميم إلى المديريات التابعة لوزارته في المحافظات تتضمن البدء باتخاذ إجراءات وتدابير لضبط حركة الأسواق وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والتشديد على مراقبة أسعار ومواصفات المواد خلال شهر رمضان .

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً في أسعار السلع المواد الاستهلاكية و الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق وتوعدها بإجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالاسعار.