صيب 7 أشخاص بجروح يوم السبت، جراء سقوط قذائف صاروخية على عدة أحياء بدرعا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "المجموعات المسلحة استهدفت بقذائف صاروخية حي السبيل السكني المكتظ بالسكان ما أسفر عن إصابة طفل في السابعة من عمره بجروح خطرة ووقوع أضرار مادية بالمنازل والبنى التحتية".

وأضافت أن "قذائف صاروخية سقطت على حيي السحارى وشمال الخط ومحيط المجمع الحكومي، مما ادى لإصابة 6 أشخاص، بالإضافة لوقوع خسائر مادية".

من جهته، أفاد مصدر فى فرع الهلال الأحمر السوري أنه "تم نقل 6 أشخاص بينهم إمراة أصيبوا في حي شمال الخط نتيجة القذائف إلى مجمع العيادات الشاملة بحى الكاشف لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة".

وكانت عدة أشخاص اصيبوا نهاية شهر آيار الماضي، اثر سقوط قذائف على مدينة درعا.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

يشار إلى أن تساقط القذائف على مختلف المناطق، يأتي رغم دخول اتفاقية لإقامة مناطق "تخفيف التوتر" في سوريا حيز التنفيذ منذ 6 ايار الماضي.