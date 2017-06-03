أعلنت قوى الأمن الداخلي بلبنان عن مصرع سوري بعملية طعن, في محلة برج حمود.

وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان "شخصا اقدم, في محلة برج حمود مقطع السكة, على طعن المدعو( ي. أ.، مواليد عام 1995، سوري) الذي نقل على أثرها الى المستشفى للمعالجة، لكنه ما لبث ان فارق الحياة".

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وتمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية الفاعل وهو ا. ر. (مواليد 1988، سوري), ومكان تواجده ، وتوقيفه في محلة بئر حسن نزلة الرحاب, بعد المتابعة والرصد, بحسب البلاغ.

واعترف المتهم, بعد القبض عليه, انه أقدم على عملية الطعن نتيجة "مشاكل شخصية بينهما, وعمل على رمي السكين في حاوية للنفايات في برج حمود", وفقا للبلاغ.

وسلم الموقوف الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع في التحقيق معه بناء على اشارة القضاء المختص.

وتكررت في الآونة الأخيرة حوادث وفاة سوريين بينهم اطفال مقيمين في لبنان لعدة أسباب.