ألقت الجهات المختصة في عكار بلبنان القبض على شخصاَ بجرم تهريب سوريين من وإلى الداخل السوري.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "عناصر الجيش داهمت أحد المنازل في بلدة الهيشة في منطقة وادي خالد الحدودية ، وأوقفت المدعو (حسن .أ) المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم تهريب سوريين من وإلى الداخل السوري والاتجار بالمخدرات" .

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وجاء ذلك بعد ايام من توقيف الجهات المختصة اللبنانية في منطقة النبطية أحد الناشطين الأساسيين في عمليات تهريب السوريين .

يشار الى ان الجهات المختصة في لبنان اوقفت في الآونة الأخيرة عدة مواطنين بينهم سوريين بجرم تهريب أفراد أجانب.