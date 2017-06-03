تمكن الجيش النظامي, يوم الجمعة, من استعادة السيطرة على 34 قرية جديدة في محيط مسكنة بريف حلب الشرقي, اخر معقل لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), كما قطع خط إمدادها عن الرقة.

وذكر مصدر ميداني لصحيفة (الوطن) المحلية ان الجيش انتزع 34 قرية جديدة وجسرين استراتيجيين في محيط بلدة مسكنة ابرزها دويرينة والبليسية وأم حجرة والمرتضة القديمة والشريدة المطلة على أوتستراد مسكنة الرقة والنعيمية والحمرا والفيصلية والرمضانية والمسعودية وجباب المسعودية وجب الحمام وجباب العيصلان والكالطة الصوانية والعيصلان والحمرا والمزة والعجوزية والوسيطة وكواس وجسر فيصل وجسر كواس الاستراتيجي".

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وبين المصدر أن "الجيش واصل تقدمه من نقاط سيطرته شمال مسكنة وفي جنوبها الغربي باتجاه مناطق سيطرة “داعش” وخاض اشتباكات عنيفة مع مسلحيه، وأرغمهم على الانسحاب من قرى جديدة وصولاً إلى أوتستراد مسكنة الرقة الذي بات يسيطر عليه الجيش نارياً قاطعاً أهم خط إمداد نحو الرقة في مسعى لإرغامه على الانسحاب من مسكنة".

من جهتهم, تحدث بعض النشطاء , عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الطيران الحربي شن غارتين جويتين صاروخيتين استهدفت مزرعة ابومحمود الدحام في محيط مدينة مسكنة ".

ووسع الجيش النظامي مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي مؤخرا، حيث سيطر على تلال استراتيجية وعدة قرى وبلدات اهمها الباب ودير حافر و الخفسة ومطار الجراح العسكري, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.