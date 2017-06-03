حقق خورخي سامباولي حلمه بتعيينه رسميا مدربا لمنتخب بلاده الارجنتين لمدة 5 أعوام قبل عام على انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة العام المقبل في روسيا.

وقال المدرب السابق لاشبيلية الاسباني في مؤتمر صحافي بمركز تدريبات المنتخب في إثيثا بالقرب من العاصمة بوينس ايرس: "كان طموحا كبيرا. حلمت به دائما، وقد تحقق".



وسيكون سامباولي (57 عاما) مساعدا من طرف خورخي بوروتشاغا المتوج بكأس العالم عام 1986.



وسيكون التحدي الابرز امام سامباولي هو ايجاد خطة لعب للمنتخب تمكن ليونيل ميسي من ابراز مؤهلات بشكل اكبر على غرار ما يفعله مع فريقه برشلونة الاسباني. وفشل المدربون السابقون للمنتخب في هذه المهمة.



واضطر سامباولي الى فسخ عقده مع اشبيلية والذي كان سينتهي العام المقبل، وذلك من أجل تدريب منتخب بلاده. ولم تتقبل جماهير الفريق الاندلسي قرار المدرب الذي استلم مهامه صيف العام الماضي وقاده هذا الموسم الى المركز الرابع المؤهل الى ملحق مسابقة دوري ابطال اوروبا.



وشهد سامباولي مجده التدريبي مع المنتخب التشيلي الذي قاده من 2012 الى 2016 وساهم في تتويجه باول لقب قاري في تاريخه عندما قاده الى الفوز بكوبا اميركا عام 2015 على حساب الارجنتين بالذات.



وكان الاتحاد الارجنتيني حاول تعيين سامباولي الصيف الماضي لخلافة خيراردو مارتينو، الا انه كان في حينه قد بدأ مهامه للتو مع اشبيلية خلفا للاسباني اوناي ايمري المنتقل الى تدريب باريس سان جرمان الفرنسي.



وأقالت الارجنتين باوتسا في 10 نيسان في ظل نتائجها المتواضعة في التصفيات المؤهلة الى كأس العالم، اذ تحتل المركز الخامس في المجموعة الاميركية الجنوبية، علما ان أربعة منتخبات تتأهل مباشرة للنهائيات، ويخوض الخامس ملحقا.



وانتقل باوتسا هذا الشهر لتدريب المنتخب الاماراتي.



واوضح سامباولي انه يفكر في اشراك خافيير ماسكيرانو في مركز قطب الدفاع على غرار مركزه في برشلونة. ويتكون قطب دفاع الارجنتين حتى الان من نيكولاس اوتاميندي وراميرو فونيس موري.



وتبقى للارجنتين 4 مباريات في التصفيات الاميركية الجنوبية اولها ضد مضيفتها الاوروغواي في 31 آبالمقبل على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو.



وتلعب الارجنتين مباراتين على ارضها امام فنزويلا في 5 ايلول المقبل، والبيرو في 5 تشرين الاول المقبل، قبل ان تنهي التصفيات في كيتو بمواجهة الاكوادور في 10 منه.



وتخوض الارجنتين مباراتين وديتين هذا الشهر امام البرازيل وسنغافورة في 9 و13 الحالي في ملبورن وسنغافورة على التوالي.