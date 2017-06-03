فرنسا تمطر شباك باراغواي بخمسة أهداف نظيفة ضمن الاستعدادات لمونديال 2018 اخبار الرياضة شارك

اكتسحت فرنسا ضيفتها الباراغواي بخمسة أهداف نظيفة ثلاثة منها للمهاجم أوليفييه جيرو الجمعة في مباراة دولية ودية لكرة القدم في رين.

وسجل جيرو مهاجم أرسنال الإنكليزي أهدافه في الدقائق 6 و13 و69، وأضاف موسى سيسوكو الرابع في الدقيقة 76، وانطوان غريزمان الخامس بعد دقيقة واحدة.



وتحل فرنسا ضيفة على السويد في التاسع من الشهر الجاري ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، على أن تلتقي إنكلترا في 13 منه في مباراة ودية ثانية في باريس.



وتستعد الباراغواي بدورها لواصلة مشوارها في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال روسيا، حيث تحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة.



وفي مباراة ودية أخرى، فازت ايرلندا الشمالية على ضيفتها نيوزيلندا 1-صفر في بلفاست. وسجل ليام بويس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة. سيريانيوز 2017-06-03 08:26:33 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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