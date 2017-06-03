غولدن ستايت يسجل فوزه الأول على كليفلاند بالدور النهائي للدوري الأميركي في كرة السلة اخبار الرياضة شارك

استهل غولدن ستايت ووريرز الدور النهائي للدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين، بفوز كبير على ضيفه كليفلاند كافالييرز حامل اللقب بفارق 22 نقطة 113-91 في المباراة الأولى من سبع ممكنة.

وفي قاعة "أوراكل أرينا"، لم يترك غولدن ستايت ووريرز بطل 2015 الفرصة لكليفلاند كافالييرز لمقارعته، إذ تفوق عليه في كل الأرباع، وتمكن كليفلاند من تقليص الفارق في نهاية الشوط الأول إلى 8 نقاط 52-60، إلا أنّ غولدن ستايت افتتح الربع الثالث بتسجيل 13 نقطة دون رد.



وكان أفضل مسجل لغولدن ستايت كيفن دورانت 38 نقطة (رقم قياسي شخصي في البلاي أوف) مع سبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وستيفن كوري 28 نقطة بينها ست رميات ثلاثية مع ست متابعات وعشر تمريرات حاسمة.



ولكليفلاند "الملك" ليبرون جيمس 28 نقطة إلى 15 متابعة وثماني تمريرات حاسمة، لكنه خسر الكرة ثماني مرات.



وأضاف كيري إيرفينغ 24 نقطة، وكيفن لوف 15 نقطة إلى 21 متابعة.



ورفع غولدن ستايت انتصاراته في الأدوار الإقصائية إلى 13 توالياً، معززاً رقمه القياسي في الدوري، وخاض المباراة من دون مدربه ستيف كير (51 عاماً) الذي لا يزال يعاني مضاعفات تشمل الآلام والدوار من عمليتين جراحتين في الظهر خضع لهما في 2015.



وتقام المباراة الثانية في القاعة عينها منتصف ليل الأحد الاثنين.



وكان كليفلاند خسر المباراة الأولى من الدور النهائي لعامي 2015 و2016 أمام غولدن ستايت، وخسر النهائي الأول 2-4، قبل أن يقلب تخلفه 1-3 في النهائي الثاني إلى فوز 4-3 محرزاً لقبه الأول في تاريخه. سيريانيوز 2017-06-03 07:57:27 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق