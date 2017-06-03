"سامسونغ" بصدد طرح هاتف "غالاكسي c10" بكاميرا مزدوجة علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت "سامسونغ" أنها بصدد تزويد هاتف جديد قادم باسم "غالاكسي c10" بكاميرا خلفية مزدوجة، على خلاف المتوقع بأن الميزة ستكون موجودة بهاتف "غالاكسي نوت 8".

وبحسب sammobile، فإن الهاتف سيزود بزر المساعد الصوتي الجديد "بيكسبي" مع غلاف من المعدن ومنفذ 3.5 ملم للصوت ومنفذ USB Type-C . ومن المتوقع أن يتمتع الهاتف "c10" بشاشة 5.5 إنش ومعالج "سناب دراغون 660" كأحدث معالج من "كوالكوم" مخصص للأجهزة المتوسطة . وهاتف "غالاكسي c10" سيكون موجهاً للسوق الصيني، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنه من قبل "سامسونغ" خلال الأسابيع المقبلة .

2017-06-03 02:59:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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