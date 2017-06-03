نشرت تسريبات جديدة، ماقالت إنه صور لهاتف قادم من "نوكيا" باسم "RX-100" مزود بلوحة مفاتيح تشبه لوحات هواتف "بلاك بيري".

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف "نوكيا" الجديد مزود بشاشة AMOLED 3 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، ومعالج Snapdragon S4 Plus، ويعمل بنظام "ويندوز فون 8".

ويجمع الهاتف الجديد بشكله الخارجي هواتف Lumia وهواتف سلسلة (Е) القديمة من "نوكيا"، في حين أكدت التسريبات أن "نوكيا" كانت تنوي طرح هذا النموذج من الهواتف عام 2012، لكن تم تأجيل ذلك لأسباب تقنية.

ويشار إلى أن الصور التي تم تسريبها مؤخرا، هي لنموذج أولي من هاتف RX-100 الذي تم صنعه في فنلندا.