ماهو مشروع "جوان" من "ال جي"؟ علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت تسريبات عن مشروع جديد لـ "ال جي" باسم مشروع "جوان" أو " Project Joan"، ولم يتبين بعد أن كانت التسريبات تقصد هاتف LG V30 المرتقب.

ووفقاً لما ذكره حساب evleaks على "تويتر" المعروف بتسريباته، فإن المشروع عبارة عن هاتف مزود شاشة ثانوية تنزلق للخارج وتقدم المعلومات ونتائج البحث والتنبيهات واختصار التنبيهات دون الحاجة لتشغيل الشاشة الرئيسية الكبيرة . واعتبر بعض المراقبين أن هذه التسريبات هي بداية سيل من التسريبات اللاحقة حول هاتفLG V30 المتوقع الكشف عنه في شهر أيلول القادم .

2017-06-03 03:04:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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