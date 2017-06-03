كشفت شركة أمنية عن برمجية خبيثة أصابت عشرات ملايين هواتف وأجهزة "الأندرويد"، لكن ضررها بسيط إن قورنت ببرمجية الفدية الخبيثة WannaCry التي أصابت حواسب "ويندوز" مؤخراً.

وبحسب blog.checkpoint، فإن شركة الأمن والحماية Check Point كشفت عن برمجية خبيثة إعلانية تدعى Judy تؤثر على الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد"، وهي برمجية مزعجة عبر الضغط على الإعلانات وفتحها دون رغبة المستخدم.

وأصابت البرمجية ما بين 8.5 إلى 36.5 مليون مستخدم "آندرويد"، بعد أن انتشرت بين 41 تطبيق على متجر "غوغل بلاي".

وتقول الشركة الأمنية، إن البرمجية الخبيثة هذه مطورة عبر شركة كورية تحمل في اسمها كلمةJudy وتطبيقات أخرى من مطورين مستقلين استخدموا نفس الشيفرة البرمجية المصابة ببرمجية Judy.

وأنشأ القراصنة تطبيق سليم يعمل كجسر لوصل جهاز المستخدم بمخدم يقوم بإنزال تطبيق مصاب بالبرمجية وينتشر في الجهاز من ثم يقوم بالإتصال بمخدم القراصنة عن بعد، وهدفها التسبب بنقرات غير شرعية على الإعلانات وبالتالي الربح منها.

وعلى الرغم من أن "غوغل" أزالت التطبيقات المصابة بالبرمجية الخبيثة إلا أنه قد تم تحميلها عدة ملايين من المرات وصلت إلى 18.5 مليون مرة في بعض التطبيقات.