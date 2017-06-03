تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب بصعوبة إلى الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 5-7 و6-3 و3-6 و6-1 و6-1.

ويلعب ديوكوفيتش الذي أحرز لقبه الوحيد في رولان غاروس العام الماضي على حساب البريطاني اندي موراي المصنف اول، في ثمن النهائي الاسباني ألبرت راموس التاسع عشر الفائز على الفرنسي لوكاي بويي السادس عشر 6-2 و3-6 و5-7 و6-2 و6-1.



من جهة أخرى كشف نجم كرة المضرب الأميركي السابق أندريه أغاسي الجمعة أنه منفتح على فكرة تمديد تعاونه التدريبي مع دجوكوفيتش، في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الكبرى، المقررة الشهر المقبل.



ويشرف أغاسي (47 عاما) على ديوكوفيتش حاليا في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس الترابية.



وكان النجم الأميركي الفائز بثمانية القاب في البطولات الكبرى، أعلن سابقا التزامه "بعدد من المباريات" فقط مع دجوكوفيتش. وأشار الأخير الى ان أغاسي سيكون معه في الأسبوع الأول من البطولة التي انطلقت في 28 أيار، على ان يغادر بعد بسبب التزامات سابقة.



وبدوره تأهل الإسباني رافايل نادال الرابع بسهولة إلى الدور الرابع بفوزه بسهولة على الجورجي نيكولوز باسيلاتشفيلي 6-0 و6-1 و6-0.



ولم يحتج الإسباني الباحث عن لقبه العاشر في رولان غاروس، سوى إلى ساعة ونصف ساعة ليقضي على منافسه المصنف 63، ويحقق أكبر نتيجة له في 13 مشاركة بالبطولة المقامة على ملاعب ترابية.



ويلتقي نادال الذي خاض الجمعة مباراته المئة على الملاعب الترابية، مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت في الدور المقبل، علماً أن الأخير فاز على التشيكي ييري فيسلي 6-3، 6-4، 6-3.



ولم يسبق لنادال أن خسر شوطاً واحداً فقط في ثلاث مجموعات في رولان غاروس، وكانت أفضل نتائجه في البطولة خسارة شوطين عام 2012 في مواجهة الأرجنتيني خوان موناكو، وثلاثة أشواط في 2008 في مواجهة مواطنيه فرناندو فرداسكو ونيكولاس الماغرو.