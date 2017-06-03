بدأت "نسيان" حملة لسحب حوالي 43 ألف سيارة نوع "ألميرا" بسبب خلل في الزجاج الخلفي للسيارة.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن الشركة اكتشفت أن الزجاج الخلفي للسيارات التي أنتجت في الفترة من 2012 وحتى 2015 قد ينفصل عن الهيكل، حيث ستشمل الحملة 43269 سيارة من نوع "ألميرا".

وقالت الشركة إنه قد يكون الزجاج الخلفي ثبت في هيكل السيارة بصورة رديئة، مما يؤدي إلى انفصاله عن الهيكل جزئياً، وزيادة مستوى الضجيج في مقصورة السيارة واحتمال تسرب الماء إلى داخلها، وربما ينفصل عن هيكل السيارة كليا.

وستختبر الشركة جودة تثبيت الزجاج الخلفي واعادة تركيبه عند الضرورة، حيث تتم أعمال الصيانة على حساب الشركة.