قال الجيش الأمريكي الجمعة إن 484 مدنيا على الأقل قتلوا على الأرجح في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014.







ونفى الجيش الامريكي, في بيان له, تخفيف المعايير المعنية بحماية المدنيين, قائلا إن ارتفاع العدد يرجع في جانب منه إلى زيادة في وتيرة العمليات في مناطق حضرية كثيفة السكان.



وكانت مصادر في المعارضة السورية، قالت انه تم توثيق من 23 نيسان الماضي وحتى 23 أيار الجاري، مقتل 355 شخصاً هم 225 مدنيا بينهم 44 طفلاً و36 امرأة، في أعلى حصيلة بين المدنيين جراء غارات التحالف الدولي وضرباته الصاروخية منذ أيلول 2014.



وكان التحالف الدولي اقر في نيسان الماضي, بتسببه بمقتل نحو 400 مدني خلال الفترة 2014-2017 في سوريا والعراق نتيجة لغاراته الجوية.



ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.



وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.







سيريانيوز



