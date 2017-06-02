دعت موسكو يوم الجمعة، إلى عقد اجتماع جديد حول سوريا في إطار مفاوضات أستانا في منتصف حزيران الحالي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات صحفية، إنه "تجري هناك اتصالات. وأعتقد بأن اجتماعا جديدا سيعقد قريبا في أستانا. وندعو إلى عقده في منتصف حزيران، وتجري حاليا اتصالات حول تحديد موعده".

وأضاف بوغدانوف أن "هناك اقتراحا مطروحا بهذا الخصوص ، معربا عن ارتياحه بشأن استعداد كازاخستان لاستضافة هذا الاجتماع رفيع المستوى من جديد".

وعقدت 4 جولات من مفاوضات أستانا حول سوريا, آخرها في أيار, وشهدت توصل الدول الضامنة (روسيا – إيران – تركيا) لاتفاق على انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" في سوريا لمدة 6 أشهر .

وأكد بوغدانوف أن "المبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا سيصل إلى موسكو الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات بشأن عملية المفاوضات في أستانا".

وأضاف أن "الجانب الروسي ينوي أن يناقش مع دي ميستورا خلال زيارته "أستانا وجنيف وتطور الوضع في سوريا والأوضاع حولها عموما، وتعزيز الهدنة ومكافحة الإرهابيين من "داعش" و"جبهة النصرة" وبطبيعة الحال مواصلة التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف".

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا والذي تم التوصل إلبه خلال اجتماعات استانا، حيز التنفيذ 6 أيار الماضي, وتتضمن المناطق محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أهمية إجراء مشاورات عمل مع تركيا وإيران بالتوازي مع مشاوراتها مع دي ميستورا، إضافة إلى التشاور بين موسكو ودمشق، معربا عن أمله في أن تعمل أنقرة بنشاط فيما يخص المعارضة المسلحة، و أن يقوم الأردن بدوره بإجراء اتصالات مفيدة مع جماعات سورية يوجد معظمها في جنوب سوريا.

ومن المقرر عقد الجولة القادمة من العملية التفاوضية في جنيف في حزيران الجاري, بحسب ما اعلنه دي ميستورا, دون اعطاء موعد محدد.