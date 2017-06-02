أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة، أن الأكراد يسهمون بشكل نشيط في مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا، مضيفاً أن روسيا تعير اهتماما خاصا للمسألة الكردية.

وأوضح لافروف خلال لقائه رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن "موسكو تثمن سعي إقليم كردستان العراق لتطوير التعاون مع روسيا، مؤكدا أهمية استمرار المشاريع المشتركة".

من جهته، أعرب بارزاني عن أمله في تطوير العلاقات مع موسكو، قائلا "لدينا تاريخ طويل للعلاقات مع روسيا الاتحادية. وزيارتنا إلى سان بطرسبورغ هي فرصة جيدة لتطوير هذه العلاقات في الاتجاهات كافة، في مجالات الطاقة والسياسة والاقتصاد.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار اكثر من مرة، إلى ضرورة مشاركة الأكراد في مفاوضات السلام السورية، مؤكداً أن الأكراد يمثلون "قوة حقيقية على الأرض وجزءا من الدولة السورية"، و"لا يمكن بحث النظام الدستوري في سوريا ومكافحة الإرهاب هناك دون مشاركة الأكراد".

وتعتبر مشاركة الأكراد في مفاوضات السلام السورية نقطة خلاف بين الدول، حيث تصر تركيا على موقفها المعارض لمشاركة المكون الكردي وتحديدا "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي الذي تصنفه كمنظمة "ارهابية"، في حين تدعم كل من روسيا والولايات المتحدة المشاركة الكردية في الحوار، علماً أنه لم تتم دعوتهم للمفاوضات في جنيف