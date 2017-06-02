أكدت وزارة النفط والثروة المعدنية، يوم الجمعة، إنه لا يوجد أي تعديلات على صيغة أسعار المشتقات النفطية المعمول بها حاليا.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مدير عام شركة محروقات سمير الحسين قوله إنه "لا يوجد أي رفع جديد لسعر المازوت".

وتابع الحسين قوله "ما زال العمل جاريا بالصيغة القديمة التي تنص على البيع للصناعيين والتجاريين بسعر التكلفة القابلة للتغيير حسب السعر العالمي والبالغة حاليا 290 ليرة سورية ولا يزال السعر لباقي الفعاليات 180 ليرة سورية مؤكدا أنه "لا نية لرفع هذا السعر".

وكانت صحيفة "الوطن" المحلية قالت في وقت سابق إنها علمت بوجود قرار للجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء برفع رفع سعر المازوت ابتداء من الخميس 1 حزيران على جميع جهات القطاع الخاص إلى 295 ليرة/ ليتر، عدا قطاعي النقل والزراعة .

كما تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي صورة قالت إنه لقرار الرفع، الذي شمل جميع القطاعات باستثناء، القطاع العام والمنظمات الشعبية واحزاب الجبهة والقيادة القطرية والنقل والزراعة، في حين تم تحديد سعر الليتر الواحد للمخابز بـ135 ل.س.

يشار إلى أن الحكومة قررت مؤخراً بيع المازوت للصناعيين والتجاريين بسعر التكلفة، في حين صدر آخر تعديل على سعر المازوت في حزيران 2016 وفق ثلاثة قرارات رفعت بموجبها سعر ليتر البنزين ليصبح 225 بدلا من 160 ليرة وسعر ليتر المازوت ليصبح 180 ليرة بدلا من 135 ليرة وسعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 2500 بدلا من 1800 ليرة.

سيريانيوز