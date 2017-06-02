أعلن متحدث عسكري اميركي، يوم الخميس، ان التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) عزز مواقعه في التنف جنوب سوريا، لمواجهة "تهديد" القوات الموالية للنظام الموجودة على مقربة من المدينة المذكورة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) عن الكولونيل راين ديلون متحدثا باسم قوله من بغداد انه منذ هذا الهجوم، "كثفنا وجودنا في التنف"، مضيفا "نحن مستعدون لأي نوع من التهديد تشكله القوات الموالية للنظام" السوري.

واوضح ديلون ان نحو "مئتي جندي من التحالف والقوات المحلية موجودة حاليا في التنف"، لافتاً إلى وجود "تغطية جوية دائمة فوق المنطقة".

ويقول البنتاغون ان هناك مجموعة من المقاتلين المواليين للنظام داخل منطقة تمتد 55 كم حول التنف، حيث طلب التحالف رحيلهم عبر إلقاء مناشير، لكن دون استجابة.

وكان التحالف الدولي استهدف بداية أيار المنصرم، قافلة موالية للنظام السوري، أثناء تقدمها باتجاه التنف، التي يعتبرها التحالف مقراً له ويقيم قاعدة عسكرية يتم فيها تدريب قوات محلية.

وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.

وتقود واشنطن منذ 2014 تحالفا عسكريا دولية يوجه ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

سيريانيوز