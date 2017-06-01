نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الفريق الركن محمود فريحات، وجود أية نوايا أردنية للتواجد العسكري في الأراضي السورية.

وأكد فريحات، خلال رعايته مأدبة إفطار لعدد من المتقاعدين العسكريين عدم نية الجيش الأردني الدخول للأراضي السورية, لافتا الى ان " القوات المسلحة الأردنية لن يكون لها أي تواجد أو دخول للأراضي السورية كما يُشاع ويُقال عبر وسائل الإعلام المختلفة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قال اوائل ايار الماضي ان بلاده ستتخذ جميع الإجراءات لحماية حدودها مع سوريا, ومنها "الدفاع بالعمق", فيما قال وزير الخارجية وليد المعلم بأن أي قوات أردنية هي" معادية" في حال دخولها الأراضي السورية.

وتاتي تصريحات رئيس الاركان الاردني مع تقدم الجيش النظامي والقوات الموالية له باتجاه معبر التنف على الحدود مع الاردن.