أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت أسعار الأصناف ثباتا, باستثناء البندورة والزهرة والباذنجان التي سجلت أسعارها ارتفاعا, مقابل انخفاض اسعار البطاطا والملفوف والبصل, مقارنة بالنشرة السابقة..

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الأسعار لا تزال ثابتة, باستثناء البرتقال التي سجلت أسعارها ارتفاعا.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفت اواخر الشهر الماضي أسعار بعض أصناف الخضراوات انخفضت خلال الأسبوعين لـ50%, لاسيما البندورة والبطاطا.

وانخفضت اسعار بعض اصناف الخضار في اسواق دمشق, لاسيما البندورة والبطاطا, بعد ما كانت اسعارهما تصل مابين 500 - 600 ليرة, لكن الاسعار بالمجمل تعد غير ثابتة حسب المنطقة ومزاجية البائع.

سيريانيوز