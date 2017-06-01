أصدر القضاء العسكري اللبناني، يوم الخميس، قرارين بإتهام 5 سوريين موقوفين بإرتكاب "جرائم ارهابية".

وذكرت الوكالة (الوطنية) اللبنانية، ان "قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اصدر قرارا اتهاميا بحق السوري مصطفى الجاسم، إما في القرار الثاني فاتهم 4 سوريين، علي الدالاتي ورفاقه، لانتمائهم الى جبهة النصرة والقتال في سوريا ودخول لبنان سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5-6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة".

وسبق وأصدر القضاء اللبناني نهاية شهر آيار الماضي، قراراَ اتهامياَ بحق سوريين اثنين متورطين بجرائم منها القتال والانتماء إلى "تنظيمات إرهابية".

يذكر أن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كتسهيل الدعارة و القتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.