أصدر الرئيس بشار الأسد، قراراً سمح بموجبه للمطلوبين للخدمة الاحتياطية من أبناء محافظة الحسكة، بأدائها ضمن محافظتهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى، يوم الخميس قوله، إن الرئيس الأسد أصدر قراراً يقضي بخدمة أبناء محافظة الحسكة المطلوبين للخدمة الاحتياطية ضمن محافظتهم.

واعتبر الموسى القرار "مكرمة جديدة لأبناء محافظة الحسكة".

وأوضح المحافظ أن هذا "القرار جاء استجابة للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بموافقة السيد الرئيس على المقترح".

ولفت المحافظ إلى أن الجهات المعنية تقوم الآن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

يشار إلى ان وزارة الدفاع أوضحت مؤخراً إنه يوجد عدة فئات معفاة من أداء الخدمة الاحتياطية، وتشمل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، والعاملين في كل من المديرية العامة للأرصاد الجوية، والمؤسسة العامة للمساحة، وشركة الطيران العربية السورية، وأعضاء القيادة القطرية وأمناء فروع الحزب وأعضاء مجلس الشعب والقيادات الرئيسية للمنظمات الشعبية ورؤساء الأحزاب المرخصة أصولاً (رئيس الحزب وأمناء الفروع في المحافظات)،والمعارون للدول العربية طيلة مدة الإعارة فقط، وعناصر الإطفاء والدفاع المدني في كافة أنحاء القطر، وعناصر الشرطة والحراس الليليين، وعناصر الضابطة الجمركية والمكافحة في المؤسسة العامة للتبغ ومراقبين (ممن يرتدون الزي العسكري)، وقضاة الشرع وامناء الفتوى (من علماء الدين الإسلامي)، ورجال الدين المسيحيين.