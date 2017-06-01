صدور نشرة جديدة.. تواصل ارتفاع أسعار الفروج وثبات أسعار البيض الاخبار الاقتصادية شارك

صدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان الأسعار واصلت ارتفاعها. كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار لاتزال ثابتة. وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشفت, في وقت سابق, عن ارتفاع سعر الفروج بنسبة تصل إلى 20%, بسبب تحول الاستهلاك من مادة اللحوم الحمراء نحو الفروج, بسبب ارتفاع اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية وخاصة لحوم الخروف. سيريانيوز

2017-06-01 14:49:43 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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