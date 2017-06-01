حذرت "قوات سوريا الديمقراطية" "الحشد الشعبي" العراقي يوم الاربعاء، من دخول مناطق تحت سيطرتها في محافظة الحسكة، ردا على إعلان قيادي في الحشد بأن قواته ستتجه إلى مدينة القائم العراقية قرب المناطق الحدودية مع سوريا لاستعادتها من "داعش".

وذكرت وكالات انباء ان الناطق باسم "قوات سوريا الديمقراطية" طلال سلو , في تصريح لموقع (كردستان 24 ) ان القوات "ستتصدى لأي محاولة من قبل الحشد الشعبي للدخول لمناطق سيطرتها ولن تسمح لأي قوات بالدخول ضمن مناطق سيطرتها".

وكان القيادي في الحشد الشعبي وأمين عام منظمة "بدر" هادي العامري قال مؤخرا إن قوات الحشد ستتقدم باتجاه مدينة القائم العراقية المقابلة لمدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية العراقية، الأمر الذي يجعلها في مواجهة مع "قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على ريف محافظة الحسكة الجنوبي الشرقي.

وكانت قيادة عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار العراقية قد أعلنت أن قوات الحشد الشعبي ستنسحب من المناطق الحدودية العراقية مع سوريا فور استعادتها من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الثلاثاء عن وضع خطة لتأمين الحدود العراقية السورية، بعد تطهير قوات الحشد الشعبي المناطق القريبة من الحدود من تنظيم "داعش".

وتشارك قوات الحشد الشعبي في الحملة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم "داعش" في الموصل ومحافظة نينوى المحيطة بها.