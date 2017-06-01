بدأ الجيش النظامي, يوم الاربعاء, عملية عسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريف السلمية الشرقي بحماه.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان النظامي شن عملية "الفجر الكبرى" في ريف السلمية الشرقي باتجاه عقيربات ضد تنظيم داعش .

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

واشارت المصادر الى ان النظامي سيطر على قرية البرغوثية في المنطقة, بعد معارك مع التنظيم.

وشن تنظيم "داعش" الشهر الماضي شن هجوماً على قرية عقارب الصافية بريف السلمية ، ما اسفر عن مقتل مدنيين وسط معارك مع الجيش النظامي لمنه التنظيم من الدخول لوسط القرية.

وسبق للنظامي ان أطلق عملية عسكرية في ريف حماه الشمالي, منذ 23 في اذار, حيث تمكن من استعادة عشرات القرى والبلدات والتلال, في عملية جاءت ردا على هجوم المعارضة المسلحة, والتي تمكنت من خلالها من السيطرة على عدة مناطق.