مشهد مكرر..ضحايا بقذائف على مدينة دير الزور الاخبار المحلية شارك

سقط قتلى وجرحى, يوم الاربعاء, جراء سقوط قذائف على مدينة دير الزور, مصدرها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "4 مدنيين قتلوا واصيب 6 آخرين نتيجة اعتداء من تنظيم “داعش” بالقذائف على حي القصور في مدينة دير الزور". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وكانت قذائف سقطت منذ يومين على حيي الجورة والقصور بمدينة دير الزور, مصدرها "داعش", مما ادى الى مقتل 15 شخصا واصابة 52 بجروح. وتتعرض احياء بمدينة الزور, بشكل شبه يومي, لاسيما الجورة وهرابش والقصور, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, مصدرها تنظيم "داعش", اسفرت عن سقوط ضحايا, في وقت تتعرض المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم لغارات مكثفة من طيران التحالف والنظامي. سيريانيوز

2017-05-31 17:40:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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