أوقفت الجهات المختصة اللبنانية سورياَ بتهمة تواصله مع "جماعات تكفيرية" في سوريا.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان "الامن العام اللبناني اوقف السوري " ميسر . ع. أ " (مواليد 1985) في بلدة طورا قضاء صور لتواصله مع جماعات تكفيرية في سوريا".

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وقد تم تسليمه الى مديرية الامن القومي في الامن العام لاستكمال التحقيق معه, بحسب الوكالة.

يشار الى انه تم توقيف العديد من السوريين في لبنان بتهم مختلفة كالقتل والسرقة وحيازة السلاح والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.