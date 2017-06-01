تأهل حامل اللقب المصنف ثانياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثاني البطولات الاربع الكبرى، بفوزه على البرتغالي جواو سوزا 6-1 و6-4 و6-3.

وواجه ديوكوفيتش بعض الصعوبات في المجموعة الثالثة عبر عنها بتصرفات قلما صدرت عنه، كرمي المضرب بقوة على الأرض.



وبعد مجموعة اولى سهلة، خسر ديوكوفيتش إرساله مرة واحدة في الثانية، وكسر إرسال منافسه مرتين فأنهاها 6-4.



وفي الثالثة الحاسمة، انقذ الصربي 3 كرات وتجنب خسارة ارساله، وسنحت له الفرصة مرات عدة لكسر ارسال البرتغالي في الشوط الخامس دون ان ينجح، لكنه كسب الاشواط الثلاثة الاخيرة.



وحقق ديوكوفيتش فوزه الرابع على سوزا المصنف 59 عالميا في اربع مواجهات، ولم يخسر أمامه أي مجموعة. وفي لقاءين بينهما في البطولات الكبرى، لم يستطع البرتغالي كسب اكثر من 11 شوطا.



ويلعب ديوكوفيتش الذي احرز لقبه الوحيد في رولان غاروس العام الماضي على حساب البريطاني اندي موراي المصنف اول في العالم، في الدور المقبل مع الارجنتيني دييغو شفارتسمان (41 عالميا) الفائز على الايطالي ستيفانو نابوليتانو 6-3 و7-5 و6-2.



وبلغ الإسباني رافايل نادال المصنف رابعاً الدور الثالث بدوره بفوزه على الهولندي روبن هازه 6-1 و6-4 و6-3.



ويلتقي نادال للقبه العاشر في رولان غاروس، في الدور المقبل مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي هزم الصربي فيكتور ترويسكي 7-6 (7-3) و7-6 (7-2) و7-6 (8-6).



وانتهى مشوار الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الثاني عشر في الدور الأول بسقوطه الأربعاء أمام الأرجنتيني رنزو اوليفو المصنف 91 عالمياً 5-7 و4-6 و7-6 (8-6) و4-6.



وبلغ الكندي ميلوش راونيتش المصنف خامساً الدور الثالث، بفوزه على البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا 4-6 و6-2 و6-3 و6-4.



ويلاقي راونيتش في الدور المقبل الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز الـ153 عالمياً الفائز على الأرجنتيني ماركو ترونجيليتي 7-5 و6-4 و7-5.