تصدر مانشستر يونايتد الإنكليزي قائمة أندية كرة القدم الأوروبية الأعلى قيمة، بحسب تقرير لشركة "كي بي أم جي" اعتمد معايير لتحديد القيمة المالية، حلت فيه ستة أندية انكليزية ضمن العشرة الأوائل.

ودرست الشركة الوضع المالي لتسعة وثلاثين نادياً في القارة العجوز، وقاست قيمتهم استناداً إلى شعبيتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والعائدات المحققة في موسمي 2014-2015 و2015-2016، إضافة إلى أداء هذه الأندية في المسابقات الكروية الأوروبية.



وتم تصنيف الأندية بناء على القيمة السوقية اعتماداً على نظام محاسبة تعتمده الشركة المتخصصة، لمعرفة المبلغ المطلوب لشراء أي ناد بالكامل، والذي يأخذ في الاعتبار الديون المترتبة عليه.



وعلى رغم أن يونايتد خاض موسمين مخيبين بين العامين 2014 و2016، إلا أنه تمكن بموجب هذا التنصيف من تجاوز قيمة ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين العام الماضي، ليصبح أول ناد يتخطى حاجز ثلاثة مليارات يورو (2,7 ملياري جنيه استرليني) لجهة القيمة.



وحافظ بايرن ميونيخ الألماني على المركز الرابع، بينما تساوى أرسنال ومانشستر سيتي الإنكليزيين في المركز الخامس مع قيمة أدنى بقليل من 1,7 مليار جنيه. وحلت في المراكز الأربعة المتبقية أندية تشلسي بطل الدوري الإنكليزي هذا الموسم، ومواطنه ليفربول، ويوفنتوس بطل الدوري الإيطالي للموسم السادس تواليا، وتوتنهام هوتسبر الإنكليزي.



واعتبر رئيس قسم الرياضة في "كي بي أم جي" أندريا سارتوري في بيان أن القيمة المتراكمة للأندية الأوروبية الرائدة تشير إلى أن القيمة الإجمالية لكرة القدم، كصناعة، نمت خلال الفترة الماضية.



أضاف "في حين ان هذا الأمر يعود بشكل جزئي الى نمو عائدات النقل التلفزيوني، إلا أن تدويل العمليات التجارية للأندية واستثمارها في منشآت حديثة ومملوكة لها، وبشكل عام الممارسات الإدارية المستدامة، تمثل عوامل ساعدت في هذا النمو" لقيمة الأندية.