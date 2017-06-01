تأهل الوحدة إلى نهائي غرب آسيا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رغم خسارته بنتيجة هدف دون رد أمام الوحدات الأردني في مباراة إياب نصف النهائي في العاصمة الأردنية عمان مستفيدا من فوزه ذهاباً بنتيجة 4-1.

سجل هدف المباراة عبد الله ديب في الدقيقة السابعة.

ودخل الوحدة المباراة معتمدا على الدفاع المحكم ونجح في ذلك حيث أغلق جميع المنافذ على هجوم الوحدات كما تألق حارس الوحدة البديل رضوان الأزهر واستطاع أن يصد العديد من الكرات الخطيرة.

بالمقابل اعنمد الوحدات على الهجوم المكثف منذ بداية المباراة وسنحت لمهاجميه العديد من الكرات الخطيرة والتي تكفل فيها الدفاع ومن ورائه الحارس المخضرم الأزهر بينما اعتمد الوحدة على الهجمات المرتدة وكان أخطرها لرجا رافع ومحمد الحسن في الدقيقتين /38 و 75/.



ويلاقي الوحدة في المباراة النهائية التي ستجري في أيلول القادم القوة الجوية العراقي الذي فاز في نصف النهائي الثاني على مواطنه الزوراء بهدف مقابل لا شيء.



يشار إلى أن الفائز في نهائي غرب آسيا سيواجه بطل الملحق الإقليمي للمناطق الجغرافية الأخرى “آسيان والوسط والجنوب والشرق” في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.