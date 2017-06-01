قرعة كأس آسيا لكرة السلة تضع سورية الى جانب إيران والاردن والهند بالمجموعة الأولى اخبار الرياضة شارك

سحبت في العاصمة اللبنانية بيروت قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة السلة للرجال المقررة في بيروت خلال شهر آب القادم.

وأوقعت القرعة منتخب سورية في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيران والأردن والهند بينما ضمت الثانية العراق والصين والفلبين وقطر والثالثة كازاخستان ولبنان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والرابعة اليابان وهونغ كونغ والصين تايبيه واستراليا.



ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى دور الثمانية بينما يتواجه أصحاب المركزين الثاني والثالث بينهم لاستكمال الفرق المتأهلة. سيريانيوز

2017-06-01 00:07:00 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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