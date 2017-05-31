صدور لائحة جديدة بأسعار الحلويات الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاربعاء, نشرة جديدة بأسعار الحلويات.

وحددت النشرة أسعار أنواع الحلويات، وهي المعمول والبقلاوة والمبرومة بللورية وبرازق واسية وعش البلبل. واصدر وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي تعليمات وتعاميم إلى المديريات التابعة لوزارته في المحافظات تتضمن البدء باتخاذ إجراءات وتدابير لضبط حركة الأسواق والتشديد على مراقبة أسعار الحلويات . وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً في أسعار السلع السلع والمواد الغذائية، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق وتوعدها بإجراءات صارمة بحق المتلاعبين بالاسعار. سيريانيوز

2017-05-31 19:27:48 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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